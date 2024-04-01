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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.07 1
İL GENEL MECLİSİ
%31.01
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL EROĞLU 10373 %22.52 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR DEMİREZEN 9879 %36.84 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KIRKPINAR 66938 %38.38 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
SADIK DOĞRUER 28885 %43.01 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AY 2787 %33.71 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET ÇAYIR 89063 %34.64 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
ADNAN ÖZTEKİN 104761 %37.08 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÖKÇEKAYA 47950 %37.74 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ DOĞAN 31928 %39.75 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU 2768 %12.32 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SADIK TUNÇ 105748 %38.92 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP KAYKAÇ 3782 %42.13 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU 46520 %21.79 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GALİP ATAR 29134 %40.65 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ MOLLAAHMET 7533 %39.71 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİHA ÖZÇINAR KUTLU 11885 %41.29 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 59515 %31.86 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN AKDENİZ 27581 %41.76 Detay
MENEMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.58
AYDIN PEHLİVAN 56272 %48.58 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SARMAN 5029 %13.22 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HADİM 27465 %33.47 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYDIN 6439 %18.18 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAHİ ZEYNEL BAKICI 5043 %20.92 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR 48630 %40.24 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARKAN BAKIRLI 8213 %17.95 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı