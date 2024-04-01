|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL EROĞLU
|10373
|%22.52
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR DEMİREZEN
|9879
|%36.84
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL KIRKPINAR
|66938
|%38.38
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|SADIK DOĞRUER
|28885
|%43.01
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AY
|2787
|%33.71
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET ÇAYIR
|89063
|%34.64
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|ADNAN ÖZTEKİN
|104761
|%37.08
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÖKÇEKAYA
|47950
|%37.74
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ DOĞAN
|31928
|%39.75
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
|2768
|%12.32
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SADIK TUNÇ
|105748
|%38.92
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP KAYKAÇ
|3782
|%42.13
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
|46520
|%21.79
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GALİP ATAR
|29134
|%40.65
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ MOLLAAHMET
|7533
|%39.71
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
|11885
|%41.29
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|59515
|%31.86
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN AKDENİZ
|27581
|%41.76
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|AYDIN PEHLİVAN
|56272
|%48.58
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SARMAN
|5029
|%13.22
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HADİM
|27465
|%33.47
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYDIN
|6439
|%18.18
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|5043
|%20.92
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
|48630
|%40.24
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARKAN BAKIRLI
|8213
|%17.95
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