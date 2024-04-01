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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%23.17 7
İL GENEL MECLİSİ
%28.55
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR GÜLÇİMEN 1835 %43.68 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEDELİOĞLU 622 %44.11 Detay
ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ERDEMİR 558 %49.73 Detay
DELİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ UYAN 944 %50.40 Detay
KARAKEÇİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZÇELİK 763 %33.41 Detay
KESKİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKMEL CÖNGER 2033 %44.70 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAYGILI 23062 %23.17 Detay
SULAKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN ÇETİNER 645 %51.19 Detay
YAHŞİHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SUNGUR 6749 %41.58 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUH ŞAHİN 764 %38.28 Detay
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ERDOĞAN 1845 %82.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı