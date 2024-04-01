|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT YAYLA
|9357
|%50.30
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|RECEP GÜN
|1076
|%51.91
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA KARATAŞ
|198
|%34.80
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MAHİR ALTAN
|17039
|%22.69
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|494
|%40.16
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN TALAY
|3739
|%52.43
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF KAYIK
|3015
|%31.58
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TUNA
|1001
|%37.03
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN CEYLAN
|745
|%44.32
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|RASİM VATANSEVER
|164
|%4.64
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN ÇÖLGEÇEN
|1117
|%44.72
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA NALBANT
|967
|%44.67
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALTUĞ ERDEM
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ARI
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNDAR SEÇEN
|640
|%49.65
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MECİT GÖNTÜRK
|767
|%38.37
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDEF YÜRÜKON
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ÇİĞDEM ZAĞRA ÖZ
|136
|%8.20
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KASAP
|0
|%0
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