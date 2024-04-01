|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ KILIÇ
|373
|%56.86
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN BORHAN
|823
|%41.19
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT DALGALI
|631
|%29.05
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HAKANOĞLU
|2248
|%49.75
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE DEMİRCİ
|6283
|%51.92
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ARSLAN
|26462
|%37.42
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DEMİR
|628
|%7.85
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