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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.42 3
İL GENEL MECLİSİ
%31.29
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ KILIÇ 373 %56.86 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN BORHAN 823 %41.19 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT DALGALI 631 %29.05 Detay
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HAKANOĞLU 2248 %49.75 Detay
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE DEMİRCİ 6283 %51.92 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ARSLAN 26462 %37.42 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DEMİR 628 %7.85 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BICAKCI 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı