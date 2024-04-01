|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|26998
|%41.13
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|27716
|%36.33
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER BIYIK
|46528
|%39.70
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ŞİRİN
|32417
|%39.29
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|8742
|%32.89
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|75003
|%36.94
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YILDIRIM SEZER
|42813
|%44.46
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM TUTUŞ
|81273
|%38.94
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ÖLMEZ
|10745
|%33.72
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÇETİNKAYA
|13062
|%39.24
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|35535
|%45.56
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENER SÖĞÜT
|34209
|%36.49
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