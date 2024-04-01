60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%45.82 9
İL GENEL MECLİSİ
%39.29
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YASİN ÖZLÜ 26998 %41.13 Detay
ÇAYIROVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN ÇİFTÇİ 27716 %36.33 Detay
DARICA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER BIYIK 46528 %39.70 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ŞİRİN 32417 %39.29 Detay
DİLOVASI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖMEROĞLU 8742 %32.89 Detay
GEBZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 75003 %36.94 Detay
GÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YILDIRIM SEZER 42813 %44.46 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM TUTUŞ 81273 %38.94 Detay
KANDIRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÖLMEZ 10745 %33.72 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÇETİNKAYA 13062 %39.24 Detay
KARTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN 35535 %45.56 Detay
KÖRFEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENER SÖĞÜT 34209 %36.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı