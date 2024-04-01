|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA AKGÜL
|1394
|%43.89
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KAHRAMAN
|16851
|%31.59
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AĞAH YILMAZ
|4363
|%44.74
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL BAYINDIR
|19725
|%44.03
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADETTİN SAYGI
|5251
|%34.58
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MEŞE
|3319
|%49.63
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KALE
|10348
|%38.74
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYTEN
|1718
|%58.67
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KISA
|1557
|%45.61
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEMİR
|2128
|%35.67
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇETİNER
|3610
|%46.26
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇİĞDEM
|3636
|%35.76
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER APİL
|11822
|%35.57
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN KARACA
|7692
|%39.55
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖNAL
|13462
|%44.00
|Detay
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KILCA
|93321
|%54.55
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHİM SERTDEMİR
|10149
|%45.37
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAVUŞ
|84675
|%50.42
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAFİZ SOLAK
|5669
|%31.71
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET PEKYATIRMACI
|146056
|%45.39
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULMUTTALİP DEMİREL
|12288
|%30.72
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ACAR
|2230
|%52.48
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT KOLAŞ
|1875
|%43.07
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KOÇER
|479
|%36.59
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUBHAN GÜNALTAY
|4549
|%38.05
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