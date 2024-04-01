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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.43 15
İL GENEL MECLİSİ
%39.63
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA AKGÜL 1394 %43.89 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KAHRAMAN 16851 %31.59 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AĞAH YILMAZ 4363 %44.74 Detay
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL BAYINDIR 19725 %44.03 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADETTİN SAYGI 5251 %34.58 Detay
ÇELTİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MEŞE 3319 %49.63 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KALE 10348 %38.74 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYTEN 1718 %58.67 Detay
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KISA 1557 %45.61 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEMİR 2128 %35.67 Detay
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİNER 3610 %46.26 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇİĞDEM 3636 %35.76 Detay
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER APİL 11822 %35.57 Detay
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN KARACA 7692 %39.55 Detay
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖNAL 13462 %44.00 Detay
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KILCA 93321 %54.55 Detay
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM SERTDEMİR 10149 %45.37 Detay
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAVUŞ 84675 %50.42 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAFİZ SOLAK 5669 %31.71 Detay
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET PEKYATIRMACI 146056 %45.39 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMUTTALİP DEMİREL 12288 %30.72 Detay
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ACAR 2230 %52.48 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT KOLAŞ 1875 %43.07 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KOÇER 479 %36.59 Detay
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUBHAN GÜNALTAY 4549 %38.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı