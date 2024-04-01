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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.71 6
İL GENEL MECLİSİ
%33.68
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KOYAK 838 %27.34 Detay
ASLANAPA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KULİK 577 %42.09 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KOCAMAN 236 %17.04 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZOĞUL 886 %28.19 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BURSA 292 %32.59 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEYHAN 2292 %35.02 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM AKÇADURAK 4453 %29.44 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇALIŞKAN 1402 %43.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL SARAÇOĞLU 37992 %27.71 Detay
PAZARLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL DEMİRCİ 1314 %55.40 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BASRİ METE 500 %26.58 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KULAT 5702 %34.19 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZDEN 11875 %27.76 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
YAKUP ORAN 255 %33.91 Detay
BALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
HASAN YAZKAN 308 %48.12 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
İLHAN OKUMUŞ 210 %37.10 Detay
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
EMİN TAŞGIN 82 %35.81 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
CAHİT ONAR 52 %33.55 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
ERCAN ŞİMŞEK 270 %18.02 Detay
GÖKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
KERİM ŞAHİN 518 %48.73 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN DEMİRAY 610 %45.05 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
FERİDUN AKTAY 90 %48.65 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
İBRAHİM YAVUZ 362 %43.25 Detay
SEYİTÖMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
MAHMUT YOL 146 %50.17 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
ADNAN KORKMAZ 402 %29.03 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
SÜLEYMAN UYGUN 784 %36.82 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
HALİL KARAKAŞ 134 %20.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı