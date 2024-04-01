|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KOYAK
|838
|%27.34
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KULİK
|577
|%42.09
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|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KOCAMAN
|236
|%17.04
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZOĞUL
|886
|%28.19
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|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BURSA
|292
|%32.59
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|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CEYHAN
|2292
|%35.02
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|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM AKÇADURAK
|4453
|%29.44
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|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇALIŞKAN
|1402
|%43.39
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL SARAÇOĞLU
|37992
|%27.71
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL DEMİRCİ
|1314
|%55.40
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|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BASRİ METE
|500
|%26.58
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|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KULAT
|5702
|%34.19
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|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZDEN
|11875
|%27.76
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|YAKUP ORAN
|255
|%33.91
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|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HASAN YAZKAN
|308
|%48.12
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|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|İLHAN OKUMUŞ
|210
|%37.10
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|EMİN TAŞGIN
|82
|%35.81
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|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|CAHİT ONAR
|52
|%33.55
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|ERCAN ŞİMŞEK
|270
|%18.02
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|KERİM ŞAHİN
|518
|%48.73
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
|%0
|Detay
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN DEMİRAY
|610
|%45.05
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|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|FERİDUN AKTAY
|90
|%48.65
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|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İBRAHİM YAVUZ
|362
|%43.25
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|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MAHMUT YOL
|146
|%50.17
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|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|ADNAN KORKMAZ
|402
|%29.03
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|SÜLEYMAN UYGUN
|784
|%36.82
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|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HALİL KARAKAŞ
|134
|%20.78
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