|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KAYA
|2266
|%21.68
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|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHİ IŞIK
|2612
|%41.21
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ARIK
|969
|%54.13
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ALTIN
|3950
|%44.94
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYAT ASYA
|11399
|%25.18
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBARİ HAN
|1012
|%22.72
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL DEMİR
|350
|%33.33
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|RIDVAN SEZİGEN
|615
|%80.08
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN YILDIRIM
|0
|%0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI
|0
|%0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHİ ÖZBAYAM
|0
|%0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|RAHMETULLAH YAKTI
|44
|%17.12
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET ŞİRİN YILMAZ
|532
|%58.14
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SERHAT ALMAZ
|9
|%2.15
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|BAHRİ FIRAT
|192
|%30.38
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET HAMARAT
|0
|%0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GIYASETTİN KAYA
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|SALİH ÇAKMAK
|498
|%49.31
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF YÜCEKÖK
|1209
|%37.91
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYETULLAH GÜNDOĞDU
|0
|%0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN EK
|804
|%47.77
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN ÇİFTÇİ
|396
|%46.37
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|SAMİ ÖZDEMİR
|23
|%17.16
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