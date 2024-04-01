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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%25.18 4
İL GENEL MECLİSİ
%25.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KAYA 2266 %21.68 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHİ IŞIK 2612 %41.21 Detay
KORKUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ARIK 969 %54.13 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ALTIN 3950 %44.94 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYAT ASYA 11399 %25.18 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBARİ HAN 1012 %22.72 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL DEMİR 350 %33.33 Detay
DÜZKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.71
RIDVAN SEZİGEN 615 %80.08 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN YILDIRIM 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ ÖZBAYAM 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
RAHMETULLAH YAKTI 44 %17.12 Detay
KIZILAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET ŞİRİN YILMAZ 532 %58.14 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
SERHAT ALMAZ 9 %2.15 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
BAHRİ FIRAT 192 %30.38 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET HAMARAT 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
GIYASETTİN KAYA 0 %0 Detay
SERİNOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.71
SALİH ÇAKMAK 498 %49.31 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF YÜCEKÖK 1209 %37.91 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
AYETULLAH GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN EK 804 %47.77 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ÇİFTÇİ 396 %46.37 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
SAMİ ÖZDEMİR 23 %17.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı