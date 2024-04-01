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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 8
İL GENEL MECLİSİ
%26.97
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAZ 4202 %42.38 Detay
DÜZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İBA 9679 %31.08 Detay
HASANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET YUMRUTEPE 635 %31.14 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN 11368 %21.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUMBAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ DEMİROĞLU 682 %42.97 Detay
TOPRAKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİRHAN UYUTMAZ 2678 %39.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UĞUR İLKER KÖSEK 0 %0 Detay
BÖCEKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
DOĞAN ÖZTÜRK 570 %49.05 Detay
CEVDETİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZER 1569 %44.80 Detay
ELLEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.88
ABBAS YEŞİLDEMİR 121 %50.21 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH SEYİTOĞLU 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
ÖKKEŞ AKSOY 643 %46.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı