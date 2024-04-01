|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİD YAŞIYAN
|5080
|%31.95
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALTUN
|716
|%54.20
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK KARAHAN
|5260
|%43.01
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN KALÇA
|1224
|%42.96
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRHAN KUTLUATA
|2660
|%35.95
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT ÖZER
|3421
|%71.36
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİM KAZİM BEKAR
|612
|%60.47
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDİ EKŞİ
|832
|%58.14
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFFET METE
|2538
|%71.57
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|1591
|%45.20
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ METİN
|29841
|%54.70
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM KILIÇ
|3365
|%34.77
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA SARUHAN
|923
|%58.20
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN SERDAR
|1259
|%65.88
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|BAYRAMALİ SARI
|432
|%30.44
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA SUREYYA BALCI
|1030
|%50.99
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KARA
|1096
|%60.79
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TOPÇU
|804
|%54.10
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