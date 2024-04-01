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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.70 13
İL GENEL MECLİSİ
%45.63
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİD YAŞIYAN 5080 %31.95 Detay
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ALTUN 716 %54.20 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK KARAHAN 5260 %43.01 Detay
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN KALÇA 1224 %42.96 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRHAN KUTLUATA 2660 %35.95 Detay
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT ÖZER 3421 %71.36 Detay
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM KAZİM BEKAR 612 %60.47 Detay
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDİ EKŞİ 832 %58.14 Detay
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFFET METE 2538 %71.57 Detay
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 1591 %45.20 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ METİN 29841 %54.70 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM KILIÇ 3365 %34.77 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA SARUHAN 923 %58.20 Detay
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN SERDAR 1259 %65.88 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
BAYRAMALİ SARI 432 %30.44 Detay
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA SUREYYA BALCI 1030 %50.99 Detay
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KARA 1096 %60.79 Detay
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TOPÇU 804 %54.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı