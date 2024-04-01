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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.17 8
İL GENEL MECLİSİ
%37.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TOPALOĞLU 7357 %44.48 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM MARAŞ 36487 %28.96 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KESKİN 6031 %45.27 Detay
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT KILIÇ 33163 %38.84 Detay
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SANDIKÇI 20433 %39.48 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENDER GÜR 29267 %35.48 Detay
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT İKİZ 9991 %40.96 Detay
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN KURNAZ 55341 %32.51 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SARICAOĞLU 5255 %31.09 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN ÖZEL 3934 %35.20 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CANDAL 19354 %52.18 Detay
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL KUL 22879 %49.79 Detay
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜL 22860 %43.30 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KIYMA 2124 %35.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı