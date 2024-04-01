|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TOPALOĞLU
|7357
|%44.48
|Detay
|
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM MARAŞ
|36487
|%28.96
|Detay
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KESKİN
|6031
|%45.27
|Detay
|
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT KILIÇ
|33163
|%38.84
|Detay
|
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SANDIKÇI
|20433
|%39.48
|Detay
|
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENDER GÜR
|29267
|%35.48
|Detay
|
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT İKİZ
|9991
|%40.96
|Detay
|
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN KURNAZ
|55341
|%32.51
|Detay
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|5255
|%31.09
|Detay
|
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN ÖZEL
|3934
|%35.20
|Detay
|
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CANDAL
|19354
|%52.18
|Detay
|
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL KUL
|22879
|%49.79
|Detay
|
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜL
|22860
|%43.30
|Detay
|
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KIYMA
|2124
|%35.64
|Detay