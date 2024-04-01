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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%35.58 2
İL GENEL MECLİSİ
%31.03
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖĞE 35208 %33.75 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN SUNAL 50445 %32.17 Detay
ERGENE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜGE YILDIZ TOPAK 18195 %44.73 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN İNAN 8011 %38.49 Detay
KAPAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİN 26651 %35.95 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GEDİZ COŞKUN 16340 %46.33 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET ATA 4865 %26.52 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖRKEM GÖKKAYA 5169 %23.61 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
GÖKHAN SAYGI 44635 %35.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı