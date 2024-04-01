|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖĞE
|35208
|%33.75
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN SUNAL
|50445
|%32.17
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|18195
|%44.73
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN İNAN
|8011
|%38.49
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİN
|26651
|%35.95
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GEDİZ COŞKUN
|16340
|%46.33
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ATA
|4865
|%26.52
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖRKEM GÖKKAYA
|5169
|%23.61
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|GÖKHAN SAYGI
|44635
|%35.45
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