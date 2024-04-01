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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.18 8
İL GENEL MECLİSİ
%32.45
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL MIRZAOĞLU 1518 %48.62 Detay
ARTOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜNER 1445 %60.71 Detay
BAŞÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN BOLAT 1283 %50.16 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÇETİN 13734 %33.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP EROĞLU 25732 %30.18 Detay
NİKSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH TEPEBAŞI 7034 %35.58 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN YILMAZ 1545 %44.37 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ELMAS 2341 %41.86 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL DEMİRKOL 1124 %40.23 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT SOYLU 10102 %26.75 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA SEVER TAŞKIRAN 1588 %45.26 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TAŞTAN 4883 %24.72 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ÇOBAN 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAYDOĞAN 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ASKER 0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN POLAT 0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL GÜLBAHAR 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM AKGÜL 0 %0 Detay
ÇAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
ORHAN GÖVCE 30 %37.50 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÇERİT 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
EROL AYDIN 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ŞAHİN 0 %0 Detay
EMİRSEYİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
TURAN KAPAN 84 %48.28 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
MUHİTTİN HÜNERCİ 0 %0 Detay
GÖKÇELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %77.78
AYHAN ÖZTÜRK 431 %37.77 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TEMEL KARAHAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEHMET ÇORAK 54 %35.53 Detay
GÜRYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
HABİB HAN 79 %36.07 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SIRAKAYA 0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
ALİ KOCABAY 222 %25.75 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAŞAR 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN CAN ALTUNDAĞ 0 %0 Detay
ŞENYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN İPEK 790 %50.71 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM ARAS 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT ÜSTÜN 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
CEMALETTİN BOZKURT 91 %7.11 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ERTAŞ 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN TOKTAŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı