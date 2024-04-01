|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|1518
|%48.62
|Detay
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜNER
|1445
|%60.71
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|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN BOLAT
|1283
|%50.16
|Detay
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÇETİN
|13734
|%33.09
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP EROĞLU
|25732
|%30.18
|Detay
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH TEPEBAŞI
|7034
|%35.58
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN YILMAZ
|1545
|%44.37
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|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ELMAS
|2341
|%41.86
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|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL DEMİRKOL
|1124
|%40.23
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|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT SOYLU
|10102
|%26.75
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|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|1588
|%45.26
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|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TAŞTAN
|4883
|%24.72
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ÇOBAN
|0
|%0
|Detay
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAYDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ASKER
|0
|%0
|Detay
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN POLAT
|0
|%0
|Detay
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL GÜLBAHAR
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AKGÜL
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ORHAN GÖVCE
|30
|%37.50
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇERİT
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|TURAN KAPAN
|84
|%48.28
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|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN HÜNERCİ
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|AYHAN ÖZTÜRK
|431
|%37.77
|Detay
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEMEL KARAHAN
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEHMET ÇORAK
|54
|%35.53
|Detay
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|HABİB HAN
|79
|%36.07
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SIRAKAYA
|0
|%0
|Detay
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ALİ KOCABAY
|222
|%25.75
|Detay
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN CAN ALTUNDAĞ
|0
|%0
|Detay
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN İPEK
|790
|%50.71
|Detay
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM ARAS
|0
|%0
|Detay
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ÜSTÜN
|0
|%0
|Detay
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|CEMALETTİN BOZKURT
|91
|%7.11
|Detay
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ERTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN TOKTAŞ
|0
|%0
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