|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CEVİZCİ
|2958
|%28.91
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|3873
|%39.66
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOPÇU
|1785
|%47.04
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAKIN
|32584
|%24.31
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ AZATÇAM
|2483
|%52.14
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ KOÇLU
|2119
|%49.05
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNGÖR ORAL
|296
|%21.70
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İNCEKARA
|627
|%43.78
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN BULUT
|465
|%37.38
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER GÜN
|501
|%41.44
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY ÇETİN
|622
|%80.88
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