|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ YEGEN
|12
|%0.07
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BULUT
|16
|%0.08
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|CEVDET SOLMAZ
|530
|%0.16
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN AKAY
|11
|%0.09
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