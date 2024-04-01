|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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|SİMAV