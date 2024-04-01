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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİMAV