|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CİHAN DEMİR
|31
|%0.17
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|40
|%0.12
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN TOSUN
|6
|%0.09
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TOSUN
|92
|%0.12
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ GEZER
|35
|%0.17
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN GÜLERİM
|42
|%0.21
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBRU ERSAN
|353
|%0.09
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|VAKIF DEMİR
|486
|%0.14
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAKKAS DEMİR
|6
|%0.05
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