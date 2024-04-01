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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CİHAN DEMİR 31 %0.17 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE SİBEL ÖLÇAL 40 %0.12 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN TOSUN 6 %0.09 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOSUN 92 %0.12 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ GEZER 35 %0.17 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN GÜLERİM 42 %0.21 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU ERSAN 353 %0.09 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
VAKIF DEMİR 486 %0.14 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAKKAS DEMİR 6 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı