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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIZ NİĞDELİ 33 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA SÖZER 102 %0.06 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERK ALBAYRAK 229 %0.09 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
RECEP ÇAKILKAYA 150 %0.05 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE FİDAN 8 %0.04 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEN KILINÇ 184 %0.07 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
HÜLYA TÜMTÜRK 139 %0.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ TUNÇDELEN 131 %0.37 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAN DAĞ 21 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı