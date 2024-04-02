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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 15:43
Aydınlık Demokrasi Partisi

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

SALİH KUTLU

Salih Kutlu
  • PARTİSİ : ADP
  • BÖLGESİ : İZMİR / KARABAĞLAR
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı