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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı