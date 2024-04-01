|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE BAYKARA
|5
|%0.24
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ŞADİNOĞLU
|32
|%0.36
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞEN
|2
|%0.06
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDEVS BÜKEY
|29
|%1.87
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH AY
|86
|%0.19
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA AY
|12
|%0.15
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE BARUTÇU
|2
|%0.37
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATIMA ERGAN
|5
|%0.57
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