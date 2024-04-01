|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA AĞLADIOĞLU
|14
|%0.71
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ŞENOL DOĞAN
|34
|%0.25
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TARIK ÖZCAN
|3
|%0.11
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL İNCEAYAN
|2
|%0.31
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇELİK
|2
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAĞCI
|405
|%0.40
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇEKİCİ
|27
|%0.90
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALTINEL
|3
|%0.20
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT HAYRİ SAPMAZ
|9
|%0.33
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜMÜŞ
|2
|%0.17
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KARAKAYA
|37
|%2.21
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE YAMAK
|6
|%0.38
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