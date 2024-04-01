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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET PORTAKAL 24 %0.33 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR KOCAMAN 97 %0.14 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED KESKİN 134 %0.27 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ORAL 14 %0.31 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA ÇETİNKAYA 465 %0.29 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİNÇER EROL 108 %0.37 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ KOÇAŞ 104 %0.20 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN MEMİŞ 61 %0.73 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKTAŞ 201 %0.46 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BATTAL 241 %0.35 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP ALBAYRAK 233 %0.36 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL YILDIZ 915 %0.30 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN DİNÇ 49 %0.36 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ VARLI 344 %0.71 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL BEKTAŞ 1672 %0.34 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KORAL 79 %0.23 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN ATAKAN 737 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı