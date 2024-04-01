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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇELİK 376 %0.27 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TUTUŞ 137 %0.25 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR 72 %0.30 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ASLAN 66 %0.21 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR EŞKİ 14 %0.23 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
YUNUS TUTUŞ 44 %0.28 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDİNE KAN 53 %0.44 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞAT BAYRAM 150 %0.26 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÜNDAR TOMAR 39 %0.29 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASRET ASLAN 38 %0.47 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KESKİN 311 %0.20 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BOZTEPE 21 %0.29 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ 109 %0.62 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK CAHİT BOZTEPE 91 %0.70 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
YUSUF ASLAN 190 %0.56 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAH TUTUŞ 108 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAYSAL ASLAN 166 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı