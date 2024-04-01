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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.46
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ AHMET KARACA 51 %0.28 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER MURAT KARACA 40 %0.12 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN AKIN 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BOZKURT 69 %0.09 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KILINÇ 21 %0.10 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KURT 76 %0.38 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI GELDEÇ 934 %0.24 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
HALİT BOZKURT 1781 %0.52 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖKELİ 6 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı