|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDİ AHMET KARACA
|51
|%0.28
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER MURAT KARACA
|40
|%0.12
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN AKIN
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BOZKURT
|69
|%0.09
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KILINÇ
|21
|%0.10
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KURT
|76
|%0.38
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI GELDEÇ
|934
|%0.24
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|HALİT BOZKURT
|1781
|%0.52
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖKELİ
|6
|%0.05
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