|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRCAN ALKAN
|114
|%0.19
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİNÇ BAYSAL
|122
|%0.26
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL TANI
|90
|%0.34
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE KELEPİR
|754
|%0.43
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|CANER YATAR
|163
|%0.24
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇEVİK
|26
|%0.31
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZTÜRK
|885
|%0.34
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|MELEK ÇELİK
|1025
|%0.36
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ŞENER
|121
|%0.41
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
|184
|%0.14
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YUSUF MUHCU
|640
|%2.09
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERDOĞAN
|43
|%0.21
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT TAŞ
|210
|%0.26
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM KALEM
|42
|%0.19
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN MERCAN
|458
|%0.17
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ ERDOĞAN
|12
|%0.13
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|MAKBULE ÜNVERİCİ
|244
|%0.11
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ ŞAHİN
|265
|%0.37
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR GÜNAY
|69
|%0.36
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM YILDIRIM
|96
|%0.33
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|ERKAN ANGIN
|537
|%0.29
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN BÜYÜKAŞIK
|280
|%0.42
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|YILMAZ GÖKCE
|285
|%0.25
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL DİNLER
|312
|%0.82
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ÇETİN
|196
|%0.24
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AZBAY
|69
|%0.19
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ÇONKARA
|189
|%0.78
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM UZUNAY
|146
|%0.26
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KÜÇÜKER
|149
|%0.12
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALİ BAŞÇIL
|177
|%0.39
|Detay