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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRCAN ALKAN 114 %0.19 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİNÇ BAYSAL 122 %0.26 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL TANI 90 %0.34 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE KELEPİR 754 %0.43 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
CANER YATAR 163 %0.24 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÇEVİK 26 %0.31 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZTÜRK 885 %0.34 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
MELEK ÇELİK 1025 %0.36 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ŞENER 121 %0.41 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK 184 %0.14 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YUSUF MUHCU 640 %2.09 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERDOĞAN 43 %0.21 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT TAŞ 210 %0.26 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM KALEM 42 %0.19 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN MERCAN 458 %0.17 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ERDOĞAN 12 %0.13 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
MAKBULE ÜNVERİCİ 244 %0.11 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ŞAHİN 265 %0.37 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR GÜNAY 69 %0.36 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM YILDIRIM 96 %0.33 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
ERKAN ANGIN 537 %0.29 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN BÜYÜKAŞIK 280 %0.42 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
YILMAZ GÖKCE 285 %0.25 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL DİNLER 312 %0.82 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ÇETİN 196 %0.24 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AZBAY 69 %0.19 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ÇONKARA 189 %0.78 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM UZUNAY 146 %0.26 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KÜÇÜKER 149 %0.12 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALİ BAŞÇIL 177 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı