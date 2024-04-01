|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|39
|%0.21
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|FATİH ELMAS
|2
|%0.10
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AÇAR
|2
|%0.35
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|1061
|%1.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT ELİFBAŞ
|198
|%0.39
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL ORUÇ
|32
|%2.60
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN AKBULUT
|9
|%0.13
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AYDIN
|8
|%0.08
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRAY ALTINTAŞ
|6
|%0.36
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ ALP
|95
|%3.80
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DESTANOĞLU
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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