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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.85
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN 39 %0.21 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
FATİH ELMAS 2 %0.10 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AÇAR 2 %0.35 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR TERZİOĞLU 1061 %1.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT ELİFBAŞ 198 %0.39 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONGÜL ORUÇ 32 %2.60 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN AKBULUT 9 %0.13 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AYDIN 8 %0.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRAY ALTINTAŞ 6 %0.36 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ ALP 95 %3.80 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DESTANOĞLU 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı