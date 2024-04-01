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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.41
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZHAN 0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SOYUTEMİZ 8 %0.40 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR ŞAHİN 2 %0.09 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
PAKİZE DOĞAN 2 %0.04 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞAN 37 %0.31 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZHAN 103 %0.15 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BÜYÜKŞAHİN 42 %0.53 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS DOĞAN 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı