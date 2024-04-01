|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZHAN
|0
|%0
|Detay
|
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SOYUTEMİZ
|8
|%0.40
|Detay
|
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR ŞAHİN
|2
|%0.09
|Detay
|
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PAKİZE DOĞAN
|2
|%0.04
|Detay
|
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞAN
|37
|%0.31
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZHAN
|103
|%0.15
|Detay
|
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|42
|%0.53
|Detay