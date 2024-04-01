|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ÖRÇEN
|784
|%1.19
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOÇ
|145
|%0.19
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT DEMİRCAN
|759
|%0.65
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAİF SOLMAZ
|174
|%0.21
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNAY YILDIRIM
|48
|%0.18
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖZTÜRK
|741
|%0.36
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|404
|%0.42
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT BARUTÇU
|577
|%0.28
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|373
|%1.17
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YILMAZLAR
|82
|%0.25
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AVCI
|213
|%0.27
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM DEMİR
|485
|%0.52
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