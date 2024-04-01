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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ÖRÇEN 784 %1.19 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOÇ 145 %0.19 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT DEMİRCAN 759 %0.65 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAİF SOLMAZ 174 %0.21 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNAY YILDIRIM 48 %0.18 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÖZTÜRK 741 %0.36 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR ÜSTÜNER 404 %0.42 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT BARUTÇU 577 %0.28 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ÇOŞĞUN 373 %1.17 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YILMAZLAR 82 %0.25 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AVCI 213 %0.27 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜM DEMİR 485 %0.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı