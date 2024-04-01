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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ÇİLOĞLU 6 %0.19 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÜNVEREN 6 %0.16 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KARADENİZ 64 %0.12 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP TAHA KESKİN 10 %0.10 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERTCAN GÜÇLÜ 96 %0.21 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET EMİN YALAZ 107 %0.70 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALEDDİN ÖZTÜRK 2 %0.03 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YETGİN 153 %0.57 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KUZAY 178 %0.45 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KOCAMAN 17 %0.58 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK AKSU 70 %2.05 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
HÜSEYİN BEKTAŞ 10 %0.11 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM CAN 7 %0.14 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN AYTAÇ 231 %0.28 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BÜYÜKGÜLER 16 %0.27 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİME KESKİN 9 %0.12 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YENTÜRK 22 %0.76 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUKİYE KÜÇÜKASLAN 163 %1.60 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YAZGI 42 %0.13 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ TAYFUR 43 %0.22 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM CAN 22 %0.07 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA ATÇEKEN 310 %0.18 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACER DİDEM ERDOĞDU 33 %0.15 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR ARIÇ 301 %0.18 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ TAYFUR 210 %1.17 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜRREYYA BAŞARAN 866 %0.27 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERRİN KARADEMİR 78 %0.19 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUREDDİN ÜNVEREN 8 %0.19 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KÜÇÜKİBİŞ 8 %0.18 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ERÖZLÜ 2 %0.15 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN UZUN 37 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı