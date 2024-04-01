|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ÇİLOĞLU
|6
|%0.19
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÜNVEREN
|6
|%0.16
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KARADENİZ
|64
|%0.12
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECİP TAHA KESKİN
|10
|%0.10
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERTCAN GÜÇLÜ
|96
|%0.21
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET EMİN YALAZ
|107
|%0.70
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALEDDİN ÖZTÜRK
|2
|%0.03
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YETGİN
|153
|%0.57
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KUZAY
|178
|%0.45
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KOCAMAN
|17
|%0.58
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|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK AKSU
|70
|%2.05
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|10
|%0.11
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM CAN
|7
|%0.14
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN AYTAÇ
|231
|%0.28
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BÜYÜKGÜLER
|16
|%0.27
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİME KESKİN
|9
|%0.12
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YENTÜRK
|22
|%0.76
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUKİYE KÜÇÜKASLAN
|163
|%1.60
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS YAZGI
|42
|%0.13
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ TAYFUR
|43
|%0.22
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİM CAN
|22
|%0.07
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞBA ATÇEKEN
|310
|%0.18
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACER DİDEM ERDOĞDU
|33
|%0.15
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR ARIÇ
|301
|%0.18
|Detay
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ TAYFUR
|210
|%1.17
|Detay
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜRREYYA BAŞARAN
|866
|%0.27
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERRİN KARADEMİR
|78
|%0.19
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|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUREDDİN ÜNVEREN
|8
|%0.19
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KÜÇÜKİBİŞ
|8
|%0.18
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ERÖZLÜ
|2
|%0.15
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN UZUN
|37
|%0.31
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