|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA KOCA
|7
|%0.07
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞANAL
|23
|%0.07
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERVİŞ ASLAN
|5
|%0.25
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN BİRKAÇ
|237
|%0.45
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN KAYA
|657
|%0.59
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALİŞAN
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|23
|%0.34
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJLA TÜRKDAL
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HALİL İBRAHİM CAN
|1
|%0.09
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KAR
|30
|%0.86
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE KAZIK
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|METEHAN CEMAL ÖZ
|2
|%0.08
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|FATMA İMAMOĞLU
|2
|%0.14
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