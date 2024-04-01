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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA KOCA 7 %0.07 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞANAL 23 %0.07 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERVİŞ ASLAN 5 %0.25 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN BİRKAÇ 237 %0.45 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN KAYA 657 %0.59 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALİŞAN 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR 23 %0.34 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEJLA TÜRKDAL 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
HALİL İBRAHİM CAN 1 %0.09 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT KAR 30 %0.86 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
ABİDİN DOKUZLUOĞLU 0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE KAZIK 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
METEHAN CEMAL ÖZ 2 %0.08 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
FATMA İMAMOĞLU 2 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı