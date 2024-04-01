|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|86
|%0.54
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|10
|%0.76
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT NEBİOĞLU
|20
|%0.16
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT GERZ
|9
|%0.32
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ERGENÇ
|23
|%0.31
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMALİ AKGENÇ
|29
|%0.60
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKET COŞKUN
|4
|%0.40
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE AKGENÇ
|4
|%0.28
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|21
|%0.59
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVA PEÇE
|47
|%1.34
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN PEÇE
|175
|%0.32
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL PEHLİVANLAR
|22
|%0.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATIMA ERGAN
|9
|%0.61
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