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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.60
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KENDİRLİ 223 %1.35 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER DURSUN 60 %0.36 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KURT 21 %0.20 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ 181 %0.14 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF YALÇIN 23 %0.17 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAN BALAKÇI 289 %0.34 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DOLU 109 %0.21 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR USLUCAN 2111 %2.56 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ AYAN 76 %0.31 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞUAYİP USLUCAN 315 %0.19 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ AHMET ERAT 56 %0.33 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KÖKSALAN 19 %0.17 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BİRCAN 128 %0.87 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL PALA 95 %0.26 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET FENER 45 %0.10 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ ŞAHİN 160 %0.30 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR 17 %0.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı