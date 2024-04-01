|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN UZ
|6
|%0.19
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EFDAL KOYMAT
|1
|%0.04
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL AKYÜZ
|3
|%0.12
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|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|60
|%0.14
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA MUMCUOĞLU
|96
|%0.11
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ERASLAN
|66
|%0.33
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|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT OKUR
|1
|%0.03
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT AYDIN
|10
|%0.18
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ALTUN
|4
|%0.14
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ALKAN
|218
|%0.58
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF BARUTÇU
|8
|%0.23
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SORUT
|25
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
|Detay
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|0
|%0
|Detay
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YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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