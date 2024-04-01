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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKOÇ 54 %0.99 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ERGİN 148 %0.89 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AĞYAR 118 %0.55 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ÇOŞKUN 47 %0.52 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞUK SİYAHTAŞ 220 %0.42 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURCAN YEŞİLALAN 186 %0.27 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KEMAN 44 %0.34 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DURMUŞ 69 %0.45 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BERGE 488 %0.36 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TOPCU 116 %0.66 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇELİK 139 %0.64 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH TARHAN 42 %0.56 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAZLUM DURMUŞ 208 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı