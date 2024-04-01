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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜVEN GÖLE 8 %0.15 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN SERVET ÖRPEK 5 %0.09 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE TOP 28 %0.12 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN GANİLER 14 %0.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ MEMİŞ 148 %0.25 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞMUR AKYÜZ 3 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
AYŞEGÜL BAKIŞ 2 %0.08 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
ELİF BAKIŞ 16 %0.35 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
MUHSİN NURKAN 1 %0.37 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
FEYZA ARI 9 %0.63 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
GÜLSÜM AYDIN 3 %0.08 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
RAİF EREN 4 %0.17 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
YEŞİM AKKUŞ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
İBRAHİM BAKIŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı