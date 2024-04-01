|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|229
|%0.33
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|182
|%0.36
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|509
|%0.32
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|87
|%0.29
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|393
|%0.76
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|147
|%1.75
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1656
|%3.75
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|26
|%0.04
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|437
|%0.14
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|544
|%3.94
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|110
|%0.23
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|377
|%0.08
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|160
|%0.05
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