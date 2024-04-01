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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET SİRKECİ 1 %0.03 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TURAN 1 %0.02 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLLER EMİR 6 %0.11 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CİHANGİR TUĞSAVUL 45 %0.12 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN YILMAZ 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL GÜN 96 %0.10 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ERGEN 29 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı