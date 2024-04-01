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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILMAZ 13 %0.20 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF KAYA 215 %0.29 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TAŞDEMİR 69 %0.34 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA DEMİR 1701 %0.43 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL 7220 %2.11 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı