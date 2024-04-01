|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YILMAZ
|13
|%0.20
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF KAYA
|215
|%0.29
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|69
|%0.34
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA DEMİR
|1701
|%0.43
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|7220
|%2.11
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay