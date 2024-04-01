|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ ODABAŞI
|15
|%0.08
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|FATİH KAYA
|2
|%0.10
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS ERGÜN
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFİ GÜLER
|97
|%0.13
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLFERE HASTÜRK
|141
|%0.28
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAN ODABAŞI
|9
|%0.73
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|15
|%0.21
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL DANIŞMAN
|21
|%0.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİYE ÖZ
|2
|%0.07
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YILDIZ
|1
|%0.06
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA TUTUMLU
|4
|%0.16
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARI
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ UÇAR
|3
|%0.14
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHRİ DEMİRGÖK
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ ŞEKEROĞLU
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİLE TUNCAK
|4
|%0.31
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|SONER DİŞDİŞ
|2
|%0.10
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAN UYSAL
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA KORKUSUZ
|1
|%0.06
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN OLUR
|0
|%0
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