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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ ODABAŞI 15 %0.08 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
FATİH KAYA 2 %0.10 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS ERGÜN 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFİ GÜLER 97 %0.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLFERE HASTÜRK 141 %0.28 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAN ODABAŞI 9 %0.73 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU 15 %0.21 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL DANIŞMAN 21 %0.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİYE ÖZ 2 %0.07 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YILDIZ 1 %0.06 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA TUTUMLU 4 %0.16 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARI 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ UÇAR 3 %0.14 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEHRİ DEMİRGÖK 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ ŞEKEROĞLU 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİLE TUNCAK 4 %0.31 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
SONER DİŞDİŞ 2 %0.10 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
ERTAN UYSAL 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA KORKUSUZ 1 %0.06 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRKAN OLUR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı