|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞAHİN
|2180
|%27.26
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MUSTAFA İNCİ
|3
|%0.64
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP TEKEŞ
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇANAKÇI
|0
|%0
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