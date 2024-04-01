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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.53
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUCUR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞAHİN 2180 %27.26 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
MUSTAFA İNCİ 3 %0.64 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP TEKEŞ 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇANAKÇI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı