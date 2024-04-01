|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM TULUKCU
|958
|%25.19
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN MUTLU
|144
|%0.27
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SADE
|37
|%0.38
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF KARABULUT
|6874
|%45.27
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖKSÜZ
|3855
|%9.64
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KAYA
|1645
|%27.57
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECİP TAHA BAL
|41
|%0.53
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET VARDAR
|1528
|%52.84
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILMAZ
|48
|%0.47
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS KILINÇ
|189
|%0.57
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN
|90
|%0.29
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|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM MENEKŞE
|3875
|%2.27
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|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEVSER TOPAL
|5133
|%3.06
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ER
|6812
|%2.12
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ
|1533
|%36.08
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
|3989
|%33.36
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