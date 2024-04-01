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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.63
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILMAZ 513 %25.16 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK SAVRAN 358 %0.68 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DAŞÖZ 2124 %31.25 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAAN COŞKUN 115 %3.28 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı