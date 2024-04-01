|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL TUNÇ
|718
|%4.34
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT SÜER
|113
|%0.68
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KOCADAYI
|162
|%1.52
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ÇAKIR
|737
|%0.59
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNİS EKER
|3107
|%6.00
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT GÜLTEKİN
|1824
|%7.48
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER KÜÇÜK
|1437
|%0.84
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ AKKUŞ
|105
|%0.62
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN GÖRGÜN
|47
|%0.42
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFAETTİN KARACA
|5047
|%34.37
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ŞÜKÜR
|98
|%0.26
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖZEN
|301
|%0.66
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ASLAN
|1790
|%3.39
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SELVİ
|13
|%0.22
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