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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL TUNÇ 718 %4.34 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT SÜER 113 %0.68 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KOCADAYI 162 %1.52 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ÇAKIR 737 %0.59 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNİS EKER 3107 %6.00 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT GÜLTEKİN 1824 %7.48 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER KÜÇÜK 1437 %0.84 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ AKKUŞ 105 %0.62 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN GÖRGÜN 47 %0.42 Detay
SALIPAZARI Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFAETTİN KARACA 5047 %34.37 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ŞÜKÜR 98 %0.26 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÖZEN 301 %0.66 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ASLAN 1790 %3.39 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SELVİ 13 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı