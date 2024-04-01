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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN DEMİRCAN 504 %0.48 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL CEYLAN 848 %0.54 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALTEKİN 61 %0.15 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN ERTOKOŞ 126 %0.61 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DİLER 445 %0.60 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOCABAŞ 43 %0.12 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ GÖK 70 %0.38 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN IŞIK 172 %0.89 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ALİ CAN 251 %0.79 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ ULUDAĞ 68 %0.31 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
MESUT UÇAR 260 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı