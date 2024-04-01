|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN DEMİRCAN
|504
|%0.48
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL CEYLAN
|848
|%0.54
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALTEKİN
|61
|%0.15
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN ERTOKOŞ
|126
|%0.61
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DİLER
|445
|%0.60
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|43
|%0.12
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ GÖK
|70
|%0.38
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN IŞIK
|172
|%0.89
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ALİ CAN
|251
|%0.79
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ ULUDAĞ
|68
|%0.31
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|MESUT UÇAR
|260
|%0.21
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