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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF COŞAR 610 %0.45 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT KAYA 473 %0.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı