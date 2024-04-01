|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ÖZDEMİR
|5720
|%48.51
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR AYDAR
|40758
|%45.67
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KOZAY
|109432
|%52.85
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|3210
|%27.34
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KARAKÖSE
|8184
|%47.97
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADİME GEÇİOĞLU
|2216
|%14.22
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|7663
|%50.34
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|16779
|%21.63
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL EROĞLU
|4975
|%37.61
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DURMAZ
|1188
|%13.61
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|41152
|%37.56
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OYA TEKİN
|158116
|%41.51
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKTÜRK
|5596
|%50.38
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ ALTIOK
|5119
|%40.92
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEMİRÇALI
|75737
|%40.71
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