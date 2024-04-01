|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ ÇAKIR
|1822
|%46.24
|Detay
|
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR GÜNEŞ
|633
|%51.42
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|22383
|%51.29
|Detay
|
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ AKTAŞ
|557
|%24.39
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MEHMET ŞAHİN
|186
|%11.25
|Detay
|
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AKGÜN
|48
|%3.50
|Detay
|
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MELİHA OKUTAY
|319
|%16.48
|Detay
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay