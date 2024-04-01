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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.29 3
İL GENEL MECLİSİ
%33.25
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ ÇAKIR 1822 %46.24 Detay
KURUCAŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR GÜNEŞ 633 %51.42 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA 22383 %51.29 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ AKTAŞ 557 %24.39 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
MEHMET ŞAHİN 186 %11.25 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AKGÜN 48 %3.50 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MELİHA OKUTAY 319 %16.48 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı