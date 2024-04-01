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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.13
Bayburt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYDINTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY EREL 813 %4.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARPALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇEDERE
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı