|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRIM GÜRLÜK
|600
|%29.27
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT TAŞDEMİR
|88
|%0.98
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KARTAL
|18
|%0.53
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KUDİŞ
|579
|%37.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL DARA GÖKEL
|1087
|%2.35
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL ÇAKAR
|83
|%1.01
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ AKYÜREK
|229
|%42.17
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU
|97
|%11.05
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